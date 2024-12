As mentiras descaradas de Albuquerque para enganar os madeirenses

Miguel Albuquerque está a enganar os madeirenses à descarada e sem qualquer escrúpulo. Criou uma falsa narrativa sobre o Orçamento para 2025, inventando problemas onde não existem, com o único objetivo de manipular a opinião pública, espalhando um ambiente de medo entre os madeirenses. As ameaças permanentes de bloquear toda a atividade económica da Região, por mera estratégia eleitoralista, em defesa dos seus interesses partidários e outros pouco claros, provam o desnorte, a incompetência e o nível de irresponsabilidade do partido do poder.

Tenhamos memória. Se o Governo Regional, por opção política, só enviou o Orçamento de 2024 para ser discutido e aprovado em fevereiro de 2024, e não em dezembro de 2023, foi porque não havia pressas. E, mesmo assim, recorde-se, em fevereiro demitiu-se e impediu o debate e votação desse mesmo Orçamento, o que só veio a acontecer em julho.

Também em 2025, mesmo com um Orçamento aprovado mais tarde, ninguém vai ficar prejudicado. Os madeirenses estão a ser lesados, sim, por sabotagem do Governo Regional e porque, além de faltarem soluções para os problemas estruturantes que afetam a sua vida, muitas das medidas previstas para este Orçamento fazem parte do rol de falsas promessas do regime laranja que já deveriam ter sido executadas. Algumas surgem atrasadas no tempo e outras só estão inscritas neste Orçamento como engodo para iludir e não com a intenção de definir um outro modelo de desenvolvimento.

Ao contrário do que o Governo anda a papaguear nas iniciativas oficiais, transformando-as, vergonhosamente, em autênticos comícios partidários, em 2025, todos os salários vão ser pagos, todas as melhorias salariais estarão garantidas, todos os subsídios vão ser pagos, as obras do novo hospital e do PRR não vão parar, as empresas vão receber as ajudas previstas, os clubes e associações desportivas vão receber os apoios a que têm direito, os idosos vão continuar a receber as suas pensões e os funcionários públicos vão ver as suas carreiras valorizadas. Em suma, a Madeira não vai parar.

Em vez de promoverem o discurso do embuste e da chantagem, expliquem aos madeirenses e, já agora, ao senhor bispo também: em que negociatas estão metidos à custa dos dinheiros públicos? Por que razão a Madeira tem metade do Governo indiciado por diversos crimes de corrupção e outras suspeitas? Porque contratam arguidos para assessores da Administração Pública? Porque faltam, com frequência, medicamentos no SESARAM? Por que motivos continuam 4.500 utentes em lista de espera para cirurgias, 19.300 a aguardar por consultas e 10.000 à espera de exames de diagnóstico? E porque existem mais de 5.000 madeirenses numa lista à espera de uma habitação?

Com um Orçamento aprovado mais tarde, os madeirenses terão um melhor Orçamento e nenhum direito será colocado em causa. Um novo Orçamento virá com um novo governo, liderado pelo PS, credível e preparado para resolver os problemas estruturais da Madeira que os sucessivos executivos do regime laranja não foram capazes de solucionar. Será constituído um novo governo com as medidas políticas e a visão estratégica necessárias para garantir uma melhor qualidade de vida a todos e a cada um dos madeirenses, sem deixar ninguém para trás.