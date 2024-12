Deputado do Chega acusa secretária de Estado das Pescas de ocultar perdas nas quotas de pesca

O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acusou a secretária de Estado das Pescas, a também madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD), de ocultar deliberadamente os maus resultados das negociações com Bruxelas relativamente às quotas de pesca. Segundo o parlamentar, além de iludir a opinião pública quanto às quotas de atum, a governante terá omitido perdas significativas na quota de carapau e anunciado, de forma incorrecta, que Portugal assegurou o direito de pescar bacalhau no Canadá.

De acordo com dados apresentados pelo Chega, Portugal perdeu cerca de 66% da sua quota de carapau, o que representa, segundo o partido, uma perda de oportunidades de pesca avaliada em mais de 16 milhões de euros. Francisco Gomes considera que esta situação contraria a narrativa otimista do governo. No comunicado oficial, a secretária de Estado afirmou que Portugal tinha alcançado “resultados bastante positivos”.

A tutela das pescas mentiu deliberadamente para esconder a maior perda de oportunidades de pesca que Portugal já teve. Isto não só demonstra a inegável incompetência com que as negociações foram conduzidas, mas também a tremenda má-fé na comunicação que foi feita. Estas atitudes não são dignas de uma governante, que tem a obrigação de pedir desculpas. Francisco Gomes

Outro ponto levantado pelo deputado é o facto de, segundo Francisco Gomes, Portugal já pescar bacalhau na zona da NAFO (Organização de Pescas do Atlântico Noroeste), com quota atribuída para tal. Para o Chega, a secretária de Estado faltou novamente à verdade ao anunciar que os pescadores portugueses teriam agora “a oportunidade de pescar no Canadá”.

Não se pode inventar factos, nem empolar situações, por conveniência política e incapacidade de fazer mais e melhor pelos pescadores portugueses. As pescas merecem mais dignidade por parte do ministro e da secretária de Estado, que continuam a branquear a sua incompetência e impreparação para as responsabilidades governativas que lhes assistem. Francisco Gomes

Pedido de mudança na liderança

Francisco Gomes concluiu reiterando que a actuação da secretária de Estado tem tido consequências graves para os pescadores e armadores portugueses, defendendo a necessidade de uma mudança na liderança do sector.