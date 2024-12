Le Pen afirma que Macron está "acabado" e prepara-se para eleições antecipadas

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, afirmou hoje que o presidente de França, Emmanuel Macron, está "acabado" e acrescentou que está a preparar-se para eleições presidenciais antecipadas "por precaução".

"Macron está acabado ou quase", disse Le Pen numa entrevista publicada no site Le Parisien, na qual considerou que o presidente francês tem vindo a perder poder.

A líder da extrema-direita fez referência à forma como Macron nomeou o seu novo primeiro-ministro, François Bayrou, que ameaçou abandonar a aliança se não lhe fosse atribuído o cargo.

"Se ele perdeu até o poder de nomeação do primeiro-ministro, que se autonomeia, não lhe resta muito", disse.

Le Pen garantiu ainda que Macron perdeu influência internacional e que "está zangado com toda a gente".

"Não tem qualquer influência na União Europeia e foi humilhado da pior forma pela sua 'criatura', [Úrsula] Von der Leyen", apontou.

Nesse sentido, Le Pen, que disputou a segunda volta nas duas últimas eleições presidenciais, garantiu que se prepara para uma antecipação da corrida ao Eliseu, inicialmente prevista para 2027.

"Faço-o por precaução, dada a fragilidade de Macron, devido às poucas alavancas institucionais que lhe restam. A sua situação é frágil. Os problemas podem inclusivamente vir do seu bloco, que pode estar em desacordo com o primeiro-ministro, ou do setor financeiro. Há muitos motivos que podem levar Macron a pôr fim ao seu mandato", concluiu Le Pen.