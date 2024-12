A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o director regional da Veterinária e Bem-Estar Animal, Daniel Mata, visitaram a Clínica Veterinária Solidária, gerida pela Associação Madeira Animal Welfare (AMAW), uma instituição reconhecida como de utilidade pública desde 2017.

Durante a visita, foi destacado o trabalho do médico-veterinário Eduardo Teixeira, responsável pela clínica, que recentemente recebeu uma homenagem da Ordem dos Médicos-Veterinários pelo seu empenho em projectos sociais. Entre as iniciativas da clínica, destaca-se o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade financeira, oferecendo cuidados veterinários para os seus animais, além do acolhimento e reabilitação de animais abandonados, promovendo a adoção responsável.

A clínica conta com o trabalho voluntário de médicos-veterinários, cuja dedicação foi reconhecida publicamente pelo Governo Regional. "Estes profissionais que doam o seu tempo e conhecimento em prol da causa pública merecem o nosso agradecimento", afirmou Rafaela Fernandes.

A Associação Madeira Animal Welfare, criada em 2012, tem como missão o controle populacional de cães e gatos abandonados, além de colaborar com entidades públicas e privadas para a promoção do bem-estar animal. Em 2023, a AMAW realizou a esterilização de 1.719 cães e gatos, consolidando sua importância na protecção animal na Região.