Média de espera no hospitais para doentes urgentes em Lisboa varia entre 12 horas e 23 minutos

Os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa às 09:50 de hoje variavam entre as 12 horas no Hospital Beatriz Ângelo e os 23 minutos no Hospital São Francisco Xavier, segundo dados oficiais.

Os dados das Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, publicados no Portal do SNS, referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.

Às 09:50, 12 doentes triados com pulseira amarela (urgente) esperavam um tempo médio de 12 horas e 10 minutos para ser examinados no Hospital Beatriz Ângelo, que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) Loures-Odivelas.

Na ULS Amadora-Sintra, o tempo de espera para doentes triados como urgentes era de nove horas e oito minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos, estando oito doentes a aguardar para serem observados pelo médico.

No caso dos doentes triados como "muito urgente" o tempo de espera nesta ULS era de três horas e 56 minutos (o tempo recomendado é 10 minutos), estando um doente triado com pulseira laranja.

No serviço de urgência geral da ULS Almada-Seixal, que integra o Hospital Garcia de Orta, o tempo de espera era de uma hora e 57 minutos para nove doentes triados com pulseira amarela.

No serviço de urgência geral da ULS Santa Maria, em Lisboa, quatro pessoas aguardavam com pulseira amarela, com um tempo de espera médio de uma hora e 21 minutos.

No Hospital de Vila Franca de Xira, o tempo médio de espera era de uma hora e 17 minutos, com uma pessoa com pulseira amarela no serviço de urgência central, e no Hospital de Cascais era de duas horas e um minuto, com quatro doentes em espera.

A Direção Executiva do SNS apela à população para ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.