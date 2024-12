Homem mata cinco pessoas no norte de França perto de campo de imigrantes

Um homem matou a tiro cinco pessoas, das quais quatro perto de um campo de imigrantes a pouca distância de Dunquerque, no norte de França, e outra numa cidade próxima, informaram ontem as autoridades.

Segundo fontes oficiais, citadas pela agência Efe, uma pessoa entregou-se na esquadra da 'gendarmerie' de Ghyvelde alegando ser o alegado autor do tiroteio mortal, cujas motivações são ainda desconhecidas.

O Ministério Público francês abriu um inquérito aos acontecimentos.

De acordo com os primeiros relatos, os mortos terão sido dois imigrantes e dois agentes de segurança baleados em Loon-Plage -- perto do campo de imigrantes de Mardyck --, e um homem na casa dos 30 anos, morto a tiro pelo alegado autor do crime na cidade de Wormhout.

Loon-Plage, uma pequena cidade a poucos quilómetros de Dunquerque, é um dos pontos de passagem mais movimentados para imigrantes e requerentes de asilo que pretendem atravessar clandestinamente para o Reino Unido, arriscando as suas vidas no Canal da Mancha.