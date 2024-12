Explosão de botija de gás numa habitação causa nove mortos na Venezuela

Nove membros da mesma família, incluindo sete crianças, morreram devido à explosão de uma botija de gás numa casa em Caracas, capital da Venezuela, anunciaram as autoridades venezuelanas.

"[Na sexta-feira] à tarde ocorreu um incêndio numa casa, onde (...) nove compatriotas perderam infelizmente a vida", apesar dos "esforços para controlar as chamas", anunciou o Ministério do Interior e da Justiça, num comunicado de imprensa, sem adiantar pormenores sobre os falecidos.

De acordo com os bombeiros, citados pelo jornal 'El Nacional', o incêndio terá deflagrado por volta das 15:00 de sexta-feira (19:00 em Lisboa).

A autarca de Caracas, Carmen Meléndez, tinha anteriormente anunciado a existência de oito mortos e especificou que as vítimas eram uma rapariga de 20 anos e sete menores, incluindo um recém-nascido com apenas 15 dias.

De acordo com os bombeiros, a explosão ocorreu no rés-do-chão de uma habitação no bairro operário de Coche, no município de Libertador.

As vítimas, que se refugiaram na parte superior da casa, morreram asfixiadas, lamentou um funcionário municipal.

No local estiveram bombeiros de Caracas, agentes da Polícia Nacional Bolivariana e funcionários do Corpo de Investigação Científica, Criminal e Criminal, que estão a investigar a causa da explosão.

Meléndez e o chefe do governo de Caracas, Nahum Fernández, manifestaram solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade.

De acordo com Fernández, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou que as autoridades deem "apoio sem limites" à população do bairro, "neste momento infeliz para todas as famílias".