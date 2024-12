Direcção Regional de Desporto inicia outorga de contratos-programa do PRAD 2024/2025

É com regozijo que se informa que a Direcção Regional de Desporto já deu início à outorga dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD) celebrados nas áreas de apoio à actividade e deslocações, nomeadamente com os clubes desportivos e sociedades anónimas desportivas, bem como com as associações regionais de modalidade e multidesportivas, alusivos ao Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) para a época desportiva 2024/2025, aprovados nos Plenários de Governo realizados na passada semana.

"Reforçamos que o Governo Regional prevê proceder ao pagamento de 6 prestações dos referidos CPDD, referentes ao ano 2024, até ao final do corrente mês de Dezembro, no montante global de 7.847.972,72 euros, de acordo com o estabelecido nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 696/2024, de 25 de novembro, que procedeu à primeira alteração da Portaria n.º 547/2024, de 16 de Outubro", indica nota à imprensa.