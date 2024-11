António Cunha Vaz nomeado presidente executivo de novo gabinete em Bruxelas

O fundador e presidente do Grupo CV&A, António Cunha Vaz, foi nomeado 'executive chairman' [em português: presidente executivo] do novo escritório da H/Advisors, em Bruxelas, que servirá como centro de operações para 'public affairs' [assuntos públicos] da organização global de consultores de comunicação estratégica.

O escritório irá unir todas as agências da H/Advisors, reunindo uma equipa internacional de especialistas para fornecer serviços de aconselhamento de classe mundial no coração da política europeia, anunciou a organizção.

Como parte desta expansão, António Cunha Vaz foi nomeado 'executive chairman' do escritório de Bruxelas, enquanto Helena Walsh, actualmente Sócia Sénior na H/Advisors Cicero em Bruxelas, foi nomeada CEO. Juntos, irão liderar a equipa de Bruxelas na prestação de aconselhamento estratégico a clientes que navegam pelo complexo cenário regulatório e político da União Europeia.

“Este é um marco importante na construção das nossas capacidades globais em Public Affairs dentro da H/Advisors. Isto foi possível graças ao crescimento impulsionado por várias agências do grupo, em particular a H/Advisors Cicero sob a liderança de Mark Twigg e Iain Anderson”, afirmou Stéphane Fouks, Executive Chairman da H/Advisors e Executive Vice President da Havas.

“O nosso novo escritório em Bruxelas marca um passo significativo na nossa estratégia global de rede, permitindo-nos oferecer soluções integradas de Public Affairs a clientes em diversos sectores,” acrescentou António Cunha Vaz.

O escritório de Bruxelas focar-se-á em fornecer aos clientes orientação personalizada sobre regulamentações da União Europeia, estratégias de Public Affairs e envolvimento com stakeholders.

Helena Walsh, como CEO do escritório de Bruxelas, supervisionará as operações diárias e liderará os esforços para construir fortes relações com os clientes, garantindo o mais alto nível de serviço e especialização.

“Estou entusiasmada por assumir este papel como CEO do escritório de Bruxelas num momento tão importante,” afirmou Helena Walsh.

Com cerca de 15 especialistas em áreas que vão desde a tecnologia à energia, saúde e finanças, a equipa de Bruxelas proporcionará soluções à medida que abordam os desafios e oportunidades únicas do ambiente regulatório da União Europeia.

António Cunha Vaz

António Cunha Vaz fornece aconselhamento estratégico em Public Affairs, com vasta experiência no Parlamento Português, na Comissão Europeia e no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. É fundador e Presidente do Grupo CV&A. António Cunha Vaz tem sido membro de vários Conselhos de Administração e lecciona cursos de pós-graduação. Nascido em Angola, possui uma formação diversificada em papéis do sector público e privado. Licenciado em Direito pela FDL, possui também formação pós-graduada pela Universidade Livre de Bruxelas, ISEG e INSEAD.