MP está a investigar a morte de 16 gatos no canil de Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira apresentou uma queixa ao Ministério Público (MP) na sequência da morte de 16 gatos no interior do Centro de Recolha Oficial (CRO), informou hoje a autarquia do distrito de Lisboa.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, presidida pelo socialista Fernando Paulo Ferreira, refere que a morte dos animais terá ocorrido na noite de sábado e detetada no dia seguinte.

A nota diz ainda que, na sequência deste incidente, "não há registo de desaparecimento de animais do CRO".

Citado na nota, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, afirma que "todos estão chocados" com este incidente e manifesta o desejo de que as autoridades possam encontrar os eventuais responsáveis.

A Lusa contactou fonte da autarquia, que disse apenas que o caso está a ser investigado pelo MP e que os cadáveres dos 16 gatos foram enviados para necropsia (autópsia), na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, no sentido de apurar os motivos da morte.