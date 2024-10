Castanheiro Wine Dinners: Uma experiência para os amantes de vinhos e gastronomia

O Castanheiro Boutique Hotel, localizado no centro do Funchal, está prestes a realizar a terceira e última edição dos Castanheiro Wine Dinners 2024. No dia 2 de Novembro, o restaurante Tipografia, com a sua atmosfera elegante e acolhedora, será palco de uma noite imperdível, onde os sabores da gastronomia mediterrânica se encontram com a excelência dos vinhos portugueses.

O Chef executivo do Castanheiro Boutique Hotel, Maurício Gonçalves, conhecido pela sua paixão pela cozinha, irá preparar um menu especial de cinco pratos cuidadosamente harmonizados com cinco vinhos produzidos em Portugal e apresentados pelo enólogo Pedro Branco da Quinta do Reguengo, pertencente à Família Cardoso. O evento contará também com J. Alberto & Filhos como um dos parceiros da terceira edição do Wine Dinner de 2024, proporcionando aos convidados a oportunidade de descobrir uma nova complexidade dos sabores e aromas.

Os lugares para o Castanheiro Wine Dinner são limitados, por isso, reserve já o seu!

Informações e reservas:

Telefone: 291 200 100

E-mail: [email protected]