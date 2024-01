Esgrimistas do CD 1.º de Maio rumam a Paris

Os Esgrimistas Regionais Diogo Machado e Rodrigo Catanho, acompanhados pelo treinador Ricardo Catanho, do Clube Desportivo 1. ºMaio, preparam-se para rumar a Paris, onde vão participar, nos dias 3 e 4 de Fevereiro, na Marathon de Florete, que decorrerá no Pavilhão Halle Georges.

Ambos participam no Escalão sub17, com o início das poules marcado para às 14 horas de sábado e o quadro de 256 das eliminatórias previstas para as 18h45. No domingo a competição continuará para os atletas que vencerem as primeiras eliminatórias .

Para o atirador Diogo Machado esta será a 5.ª prova internacional. De acordo com nota à imprensa, ainda no escalão de Iniciados, "conta com vários pódios regionais e nacionais no seu currículo desportivo e é atleta de Elevado Potencial pela 2ª época. Relativamente a provas fora do território português, na arma de florete, já conquistou o 1º lugar no Torneio do Ranking Galego no escalão M13 e em 3º lugar no escalão M15 em Vigo, terminou em 8º lugar, de 63 participantes, da prova do Ranking Espanhol M15, 3º Lugar na prova M13 do circuito galego na Corunha, já participou na Mini-Marathon em Paris e vai agora testar as suas capacidades na Marathon de Florete".

O Esgrimista Rodrigo Catanho irá para a sua 3.ª experiência internacional. O atleta pratica esgrima desde o escalão de Benjamins e já conquistou medalhas regionais e nacionais, quer individuais quer por equipas. Na Corunha, na prova do circuito galego ficou em 3º lugar, já participou na Mini-Marathon de Paris, nos sub 12, e voltará agora à "Cidade Luz" para participar agora da Marathon Florete, em Sub 17.