Há dois feridos portugueses fora de perigo

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, revelou hoje que há dois feridos portugueses, um pai e uma criança, na sequência do sismo registado sexta-feira em Marrocos.

Um avião da Força Aérea Portuguesa partirá ainda esta tarde para o país para repatriar 75 cidadãos portugueses.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento da existência de cerca de 300 portugueses em Marrocos, entre os quais os dois feridos, que "estão fora de perigo", garantiu hoje o ministro João Gomes Cravinho.

A família de cinco elementos estava de férias em Marrocos, na noite de sexta-feira, quando se registou um sismo, na região de Marraquexe, no norte do país, que atingiu a magnitude 7.0 na escala de Richter, segundo as informações do Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

"O pai e a filha estão fora de perigo, mas tiveram de ter tratamento hospitalar", explicou o ministro.

As informações recolhidas até ao momento dão conta da presença de cerca de 300 cidadãos portugueses no país, um número que "irá oscilar", sublinhou o ministro.

Ainda durante a tarde de hoje, um avião da Força Aérea irá partir para Marrocos para retirar "cerca de 75 portugueses que querem regressar a Portugal", acrescentou.

Como a viagem tem uma duração de pouco mais de uma hora, os cidadãos estarão em Portugal ainda hoje.

O ministro voltou a apelar a todos os portugueses que se encontrem na zona para que contactem as autoridades: "Os portugueses que estejam na região afetada devem inscrever-se na aplicação informática dos viajantes e contactar o gabinete de emergência consular ou a nossa embaixada em Rabat".

"O nosso embaixador deverá chegar a Marraquexe dentro de uma hora", disse ainda Gomes Cravinho, durante a conferência de imprensa que começou por volta das 18:30.

O ministro revelou ainda que o Ministério da Administração Interna "está a preparar diferentes equipas de proteção para serem enviadas para o terreno".

As equipas aguardam apenas que as autoridades marroquinas terminem a fase de identificação das necessidades.

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 63 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

Até ao momento, as autoridades já contabilizaram mais de mil mortos e de 1.200 feridos, alem dos danos generalizados provocados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.

O tremor de terra foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.