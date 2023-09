Senador Ted Cruz pede a Biden que sancione ex-presidente argentina Cristina Fernández

O senador republicano do Texas, Ted Cruz, afirmou hoje que a administração de Joe Biden deve parar de "fechar os olhos" e sancionar a ex-presidente argentina Cristina Fernández por corrupção.

"O Departamento de Estado de Biden está a fechar os olhos às sanções por corrupção de Cristina Fernández de Kirchner. Ela é uma cleptocrata condenada que foi acusada de obstruir as investigações sobre o terrorismo iraniano", escreveu o senador norte-americano, numa mensagem no site de rede social X, antigo Twitter.

A ex-presidente foi condenada em dezembro passado a seis anos de prisão e à inibição de exercer cargos públicos para o resto da vida, uma sentença que ainda não é definitiva.

Juntamente com os filhos, Florencia e Máximo Kirchner, a família Kirchner está acusada de branqueamento de capitais e associação ilícita no âmbito do caso Hotesur-Los Sauces, que associou vários empresários próximos a um esquema de falsa contratação de quartos nos hotéis geridos pela família, na província de Santa Cruz (Patagónia argentina).

Os factos investigados ocorreram entre 2003 e 2015, coincidem com os anos das presidências de Néstor Kirchner e Cristina Fernández.

"A criminosa família Kirchner saqueou os cofres da Argentina. Eles podem ter imunidade na Argentina, mas isso não os isenta das leis de sanções aprovadas pelo Congresso", disse Cruz

Nos Estados Unidos, o senador conservador está a promover um projeto de lei para travar a corrupção na Argentina através da aplicação de sanções.

A sua aprovação implicaria investigar a família de Cristina Fernández, o vice-ministro da Justiça Juan Martín Mena, o senador pró-governamental Oscar Parrilli e o procurador do Tesouro argentino, Carlos Zannini, entre outros, por alegada corrupção.