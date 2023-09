Von der Leyen quer união do G20 para resolver desafios globais

A presidente da Comissão Europeia defendeu hoje a importância do G20 para resolver os "desafios globais", afirmando que a condução da cimeira agendada para o fim de semana pelo primeiro-ministro indiano vai ser fundamental.

"Num mundo cada vez mais fragmentado, o papel do G20 como um fórum para resolver os desafios globais é vital", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter), ao marcar a sua chegada a Nova Deli, onde vai decorrer sábado e domingo a cimeira do G20 (grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia).

Na mesma mensagem, Von der Leyen acrescentou que vai ser "fundamental" a "condução da reunião pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi".

Modi respondeu imediatamente à mensagem da líder do executivo comunitário e agradeceu "o apoio e compromisso coletivo", afirmando ainda que espera que haja "deliberações frutíferas e ações de colaboração".

A Índia acolhe no fim de semana uma cimeira do G20 na qual o Presidente norte-americano, Joe Biden, tentará beneficiar da ausência dos homólogos chinês (Xi Jinping) e russo (Vladimir Putin) para reforçar as suas alianças dentro do bloco fortemente dividido.

Na reunião de dois dias em Nova Deli, as fortes divergências sobre a guerra na Ucrânia, a eliminação progressiva das energias fósseis e a restruturação de dívida deverão dominar os debates.