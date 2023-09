Rússia volta a pedir reunião do Conselho de Segurança sobre Nord Stream

A Rússia voltou a pedir uma nova reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para abordar as explosões nos gasodutos Nord Stream, ocorridas em setembro do ano passado, anunciaram hoje fontes oficiais.

Numa mensagem publicada na plataforma Telegram, o vice-representante da Rússia junto da ONU, Dmitry Polyansky, indicou que a missão russa pediu que a reunião seja realizada em 26 de setembro, dia em que é assinalado o primeiro aniversário do incidente.

As autoridades russas já levaram esta questão à mesa do Conselho de Segurança da ONU em diversas ocasiões, onde tentaram fazer com que a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia partilhassem os resultados das suas investigações sobre este episódio.

Os ataques aos gasodutos Nord Stream, que não estavam em funcionamento na altura do incidente, ocorreram em 26 de setembro de 2022 e provocaram duas fugas em cada um deles: duas na zona dinamarquesa e duas na zona sueca, todas em águas internacionais.

Em março passado, o Conselho de Segurança rejeitou uma proposta russa de iniciar uma investigação internacional às explosões, com a maioria dos membros a defender a continuidade das investigações conduzidas pela Alemanha, Dinamarca e Suécia.

Embora a Rússia tenha insistido que se tratou de uma sabotagem de países "anglo-saxónicos", a comunidade internacional cerrou fileiras sobre o assunto e acusou o Kremlin (Presidência russa) de ter realizado um ataque de "falsa bandeira" (encenar um ataque e atribuir culpas a terceiros).