Lula submetido com sucesso a cirurgia de implante de prótese no quadril

O presidente brasileiro, Lula da Silva, foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida num hospital particular de Brasília para implantar uma prótese de quadril e corrigir problemas na cabeça do fémur causados por osteoartrite que lhe causavam dores permanentes.

A cirurgia a Lula da Silva, que completará 78 anos em outubro, começou ao meio-dia e durou cerca de quatro horas, segundo o chefe da equipe médica, Roberto Kalil Filho, que disse que a operação decorreu normalmente e que Lula "já está acordado e conversando, e está se sentindo bem".

O médico acrescentou que o Presidente brasileiro aproveitou a operação no quadril para se submeter simultaneamente a uma cirurgia plástica nas pálpebras dos dois olhos, conhecida como blefaroplastia, que visa retirar o excesso de pele ao redor dos olhos e que também foi bem-sucedida.

Kalil Filho disse que a presidência não informou previamente sobre a cirurgia plástica porque não estava totalmente confirmada a sua realização.

Lula da Silva, que assumiu em janeiro o seu terceiro mandato como chefe de Estado do Brasil, terá de permanecer hospitalizado pelo menos até segunda-feira ou terça-feira antes de receber alta, e depois terá de continuar o tratamento de recuperação no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência em Brasília.

O chefe de Estado brasileiro, que desde meados do ano passado se queixava de dores ao longo de todo o dia que lhe dificultavam as deslocações, sofre de osteoartrose na cabeça do fémur direito, o que provocou um forte desgaste da cartilagem que reveste as articulações.

O Presidente brasileiro foi operado por uma equipa de 20 profissionais composta por médicos da sua confiança, que chegaram a Brasília na quinta-feira, vindos de São Paulo, para preparar a operação.

Em declarações à imprensa esta semana, Lula da Silva disse que, depois de ter adiado a operação durante várias semanas devido a vários compromissos internacionais que não queria faltar, decidiu submeter-se à cirurgia por uma necessidade de "cuidar" da sua saúde e acabar com as dores.

Uma vez recuperado, Lula retomará a sua agenda internacional com uma viagem marcada para o início de novembro, quando participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28), que será realizada nos Emirados Árabes Unidos.