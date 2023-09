GNR promove Operação 'Censos Sénior 2023'

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, "durante todo o mês de Outubro, em todo o território nacional, a Operação “Censos Sénior 2023”, no âmbito do policiamento comunitário, a qual visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizá-las para comportamentos de autoproteção de segurança e reforçar o sentimento de segurança", anuncia hoje em comunicado.

"Este conjunto de ações encontram-se enquadradas no período em que ocorre a celebração do Dia internacional do Idoso, a 1 de Outubro e onde os cerca de 400 militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário distribuídos por todo o País, com o apoio e a sinergia dos vários parceiros locais e nacionais, vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade, e/ou que vivem sozinhas e/ou isoladas. O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto", explica a operação.

Acreditando que "continua a ser fundamental alertar as pessoas idosas para os procedimentos de autoproteção em situações de violência, burlas, conto do vigário e furto em residências, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitação de adultos para utilização da internet", alerta.

Na edição de 2022 da Operação 'Censos Sénior' que decorreu apenas em Portugal continental, "a Guarda sinalizou 44.511 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar em causa a sua segurança, tendo sido as situações de maior vulnerabilidade reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro, apresentando-se os dados por distrito".

IDOSOS SINALIZADOS POR DISTRITO:

Aveiro - 1332

Beja - 3346

Braga - 1594

Bragança - 3411

Castelo Branco - 1840

Coimbra - 1278

Évora - 2924

Faro - 3527

Guarda - 5243

Leiria - 1109

Lisboa - 1134

Portalegre - 2985

Porto - 875

Santarém - 2103

Setúbal - 1716

Viana do Castelo - 1155

Vila Real - 5353

Viseu - 3586

Total : 44511

Na referida edição do ano passado, a GNR "realizou ainda 305 ações em sala e 3017 ações 'porta a porta', abrangendo um total de 26.527 idosos", garante. "A Guarda, desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação 'Censos Sénior', tem vindo a atualizar a sinalização geográfica desta população, proporcionando assim um apoio mais próximo e dirigido, contribuindo, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o incremento do sentimento de segurança".

Desta forma, a operação da Guarda "encontra-se integrada no programa 'Apoio 65 – Idosos em Segurança' do Ministério da Administração Interna, o qual visa, através da ação das Forças de Segurança, garantir melhores condições de segurança e tranquilidade às pessoas idosas, garantindo um policiamento integrado, mais próximo e humano", almeja.

E termina frisando que "a Guarda Nacional Republicana, através desta Operação, reforça o seu compromisso com a população idosa, garantindo a proximidade e a empatia, visando cuidar e GUARDAr".