Especialistas defendem importância da regulação na inteligência artificial

A inteligência artificial traz oportunidades em áreas como a educação e a democracia, mas acarreta riscos, pelo que é necessário avançar na regulação desta matéria, defenderam especialistas que participaram numa conferência sobre o tema, esta segunda-feira.

À margem da conferência "Inteligência Artificial - Negócios e Democracia", promovida pela Lusa, o diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, sublinhou que existem oportunidades e riscos para a sociedade e democracia associadas à inteligência artificial (IA).

"Acho que há muitas oportunidades nas coisas boas, na área da medicina, na área da democracia. Acho que a democracia pode ganhar muito com bons modelos de IA que sejam vocacionados para isso", afirmou em declarações à Lusa.

António Gameiro Marques defendeu que "há que colocar este assunto bem alto na agenda dos governantes não só dos países, como da União Europeia e das Nações Unidas, de maneira que entre definitivamente na agenda".

Para o responsável do Gabinete Nacional de Segurança "como algumas pessoas que sabem bastante sobre este assunto dizem, se estes sistemas não forem regulados, podem-se transformar em algo que faz muito mal para a sociedade, em vez de poder fazer o bem que há algumas exigências da nossa faixa".

Na mesma linha, a advogada e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Miami especializada em IA e segurança, Marcia Narine Weldone, as oportunidades são superiores aos riscos porque caso se acerte "na regulamentação da IA e na implementação".

A especialista em IA apontou como benefícios da IA "a capacidade de democratizar completamente a educação", já que permite que quer se esteja "numa cidade pequena no Brasil, em Moçambique ou no Canadá" se pode "obter a mesma educação".

Indicou ainda as oportunidades na área da saúde, considerando que "os custos com saúde diminuirão" e haverá "medicamentos personalizados"", bem como um "enorme potencial impacto para os direitos humanos", bem como "as alterações climáticas".

"Neste momento, as pessoas estão a usar a IA para prever o tempo com mais precisão, para observar a desflorestação...", disse.

Por outro lado, para a analista os maiores riscos imediatos são "a desinformação", recordando que nos Estados Unidos há eleições a aproximarem-se, o risco de ataques cibernéticos ou a perda de alguns empregos.

"Agora é altura de melhorarmos as competências, de reabastecermos, de requalificarmos. De governos e empresas trabalharem em conjunto, de investirmos dinheiro na preparação de pessoas para empregos que nem sequer existem", disse.

Neste sentido, defende uma reflexão no sistema educacional, no sistema governamental, no sistema familiar e nas instituições religiosas.

"Todos que têm influência na sociedade precisam se unir porque os riscos podem ser cataclísmicos. Pode ter pessoas que têm o benefício de poder usar IA e os empregos são aumentados e outras cujos empregos são automatizados e desaparecem", apontou.