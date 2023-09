Catalunha vai distribuir de forma gratuita e universal produtos para menstrução

O governo regional da Catalunha vai distribuir produtos reutilizáveis para a menstruação, de forma universal, a partir do primeiro trimestre de 2024, para "garantir o direito à equidade menstrual", anunciou hoje o executivo da região espanhola.

Os produtos são todos reutilizáveis - copos e cuecas menstruais e pensos higiénicos de tecido - e serão distribuídos nas farmácias, mediante a apresentação de um código 'QR' pessoal a que cada mulher terá acesso, assim como homens transexuais e pessoas não binárias que menstruem.

Cada pessoa terá direito a um destes produtos e poderá escolher aquele que quiser, disse o governo catalão, liderado pelo partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

O executivo regional estima que cerca de 2,5 milhões de mulheres poderão beneficiar desta medida, que tem um caráter universal, ou seja, destina-se a todas as que menstruam, sem levar em consideração níveis de rendimento, por exemplo.

As farmácias vão ter também pessoas formadas para dar informação sobre a menstruação e os produtos que vão distribuir, segundo um protocolo assinado hoje com o Colégio dos Farmacêuticos da Catalunha.

Trata-se de "garantir o direito à equidade menstrual, ou seja, assegurar o acesso a produtos menstruais reutilizáveis e o acompanhamento e a informação de qualidade para acabar com os mitos, tabus e falta de conhecimento sobre a menstruação", disse o governo catalão, num comunicado.

A conselheira de Igualdade e Feminismos (equivalente ao cargo de ministra num governo nacional), Tània Verge Mestre, citada no mesmo comunicado, acrescentou que "os mitos e os tabus sobre o período afetam o bem-estar e a saúde das mulheres" e que é preciso "acabar com a pobreza menstrual, gerar uma poupança às mulheres e famílias e fazê-lo com um compromisso claro com o planeta, com produtos sustentáveis e reutilizáveis".

Segundo o governo catalão, são produzidos anualmente mais de 9.000 toneladas de resíduos na Catalunha por causa do uso de tampões e pensos higiénicos descartáveis.

Em paralelo, o acesso gratuito a produtos reutilizáveis traduzir-se-á numa "poupança significativa" para as famílias, realçou o executivo, que calcula que o uso, por exemplo, de copos menstruais ao longo da vida fértil de uma mulher tem um custo de cerca de 145 euros, face aos 2.500 dos tampões e pensos higiénicos descartáveis.

A vida útil dos copos e cuecas menstruais podem chegar aos cinco anos, segundo o executivo da Catalunha.

O governo regional catalão disse que a medida que anunciou hoje é inédita a nível internacional e destinou-lhe um orçamento, no primeiro ano, de 8,5 milhões de euros.