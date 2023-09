Governo chinês considera absurdo chamar ditador a Xi Jinping

A China considerou hoje "extremamente absurdas" as recentes declarações da ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, nas quais descreveu o Presidente chinês, Xi Jinping, como um ditador.

Baerbock questionou este fim de semana, numa entrevista à cadeia televisiva norte-americana Fox News, o que uma vitória do líder russo, Vladimir Putin, na guerra na Ucrânia, significaria para "outros ditadores como o Presidente chinês, Xi Jinping".

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, manifestou a "profunda insatisfação" de Pequim com as palavras da chefe da diplomacia alemã e garantiu que o seu país já apresentou um protesto formal à nação europeia através dos canais diplomáticos.

Em junho passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também chamou o líder chinês de "ditador", palavras que o ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático descreveu na altura como "extremamente irresponsáveis" e "uma provocação política".