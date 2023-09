EUA aprovam venda de caças F-35 à Coreia do Sul por 4.720 ME

Os Estados Unidos aprovaram a venda de caças F-35 à Coreia do Sul, um contrato no valor de 5,06 mil milhões de dólares, num momento de tensões com a Coreia do Norte, divulgou hoje o Departamento de Estado.

O contrato de 5,06 mil milhões de euros (cerca de 4,72 mil milhões de euros), notificado ao Congresso norte-americano, prevê a venda a Seul de até 25 exemplares deste avião de combate fabricado pela Lockheed Martin, considerado o mais eficiente do mercado e equipado com capacidades 'stealth' [invisível aos radares].

A venda "aumentará a capacidade da Coreia do Sul para enfrentar ameaças atuais e futuras, fornecendo uma capacidade de defesa credível para dissuadir a agressão na região e garantir a interoperabilidade com as forças dos EUA", destacou o Departamento de Defesa na nota de imprensa.

Não vai alterar "o equilíbrio militar na região", garantiu a mesma fonte.

A Coreia do Sul utiliza F-35 desde 2018 e os Estados Unidos só aprovam a venda destes aviões aos seus parceiros mais próximos, tendo a Turquia, por exemplo, sido excluída deste programa, após ter adquirido à Rússia um sistema de defesa antimísseis.

A venda ocorre num momento de tensões com Pyongyang, que voltou a lançar hoje dois mísseis balísticos de curto alcance, e cujo líder Kim Jong-Un está na Rússia para uma cimeira com o Presidente Vladimir Putin.

O líder norte-coreano chegou ao Extremo Oriente russo perante as fortes suspeitas do Ocidente sobre a intenção de ambos os países reforçarem a cooperação militar e espacial através de um acordo de fornecimento de armas e tecnologia.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizam regularmente manobras militares, a última das quais em agosto passado, iniciativa que irritou Pyongyang.

Seul e Washington afirmam que as manobras são de natureza defensiva e visam reforçar a cooperação entre aliados.

Os Estados Unidos reforçaram recentemente os seus laços com o Japão e a Coreia do Sul, com o Presidente Joe Biden a receber os seus líderes em agosto em Camp David.

A lei norte-americana prevê que o Departamento de Estado aprove a venda de armas a países terceiros e informe o Congresso.