AFP e organizações de media pedem política global de IA generativa

A AFP e outras organizações globais de media assinaram hoje uma carta dirigida aos decisores políticos e líderes setoriais com uma proposta a estabelecer princípios para a regulação e responsabilidade dos modelos de inteligência artificial (IA) generativa.

Além de delinear as consequências para a indústria dos media e do público "caso o cenário regulatório global não evolua tão rapidamente quanto a inovação da IA", a carta também expressa apoio à criação de uma apropriada estrutura legal em torno da tecnologia, lê-se no comunicado da AFP.

Mais concretamente, a carta descreve ações regulatórias e do setor que visam conduzir a práticas responsáveis da IA que protegem os conteúdos que alimentam as aplicações de inteligência artificial e preservam a confiança do público nos media.

Entre estas medidas estão a divulgação de conjuntos de treino utilizados para criar modelos de IA generativa [que é capaz de criar sem recurso a humanos, numa descrição simplificada]; a proteção da propriedade intelectual dos que produzem conteúdos utilizados para treinar IA; e a capacidade das empresas de media de negociar coletivamente com operadores e desenvolvedores de modelos de IA sobre o uso de propriedade intelectual proprietária, entre outros.

Inclui ainda mandatos para modelos e utilizadores de IA generativa para identificarem de forma clara, especifica e consistentemente os seus resultados e interações como os conteúdos gerados pela inteligência artificial, bem como a exigência que os fornecedores de modelos de IA generativa limitem o preconceito, a desinformação e o abuso de serviços de inteligência artificial.

A carta é subscrita pela Agence France-Presse (AFP), European Pressphoto Agency, European Publishers' Council (EPC), onde está a Impresa, os novos donos de A Bola, o grupo Ringier, o Bauer Media, entre outros, Gannett/USA Today Network; Getty Images; National Press Photographers Association; National Writers Union; News Media Alliance; The Associated Press; e The Authors Guild.