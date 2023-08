PR condecora embaixador em Kiev com insígnias de Grande-Oficial do Infante D. Henrique

O Presidente da República condecorou hoje o embaixador de Portugal em Kiev, António Vasco Alves Machado, com as insígnias de Grande-Oficial do Infante D. Henrique, justificando a distinção com as circunstâncias excecionais da situação excecional desta embaixada.

Marcelo Rebelo de Sousa quis surpreender o embaixador com a condecoração, mas assegurou que a sua atribuição já estava planeada desde a visita do primeiro-ministro, António Costa, à Ucrânia, em maio de 2022.

"O primeiro-ministro saiu há muito [da Ucrânia] com essa ideia e concordámos imediatamente. Sinto que é devido um reconhecimento muito especial", revelou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou não ser habitual a condecoração de um diplomata enquanto está em missão, mas defendeu que como António Vasco Alves Machado e os funcionários da embaixada "são protagonistas ao nível de uma guerra global", justifica-se a excecionalidade.