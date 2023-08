ERC destaca promoção da literacia mediática no plano de actividades para 2024

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) destacou a promoção da literacia mediática no seu plano de atividades para o próximo ano, hoje publicado.

No documento aprovado em 16 de agosto e hoje publicado, a ERC refere que vai prosseguir a sua linha de intervenção no domínio da literacia para os media, "nomeadamente através da promoção de ações de sensibilização e capacitação junto de cidadãos" e da "produção de conteúdos e recursos pedagógicos que promovam competências de literacia mediática".

Pretende ainda participar "no âmbito do Grupo Informal sobre Literacia Mediática (GILM), na coorganização/participação na iniciativa Sete Dias com os Media 2024", bem como colaborar "em outros projetos de âmbito nacional e internacional".

O regulador pretende também elaborar um estudo e teste de instrumentos para responder ao acompanhamento das obrigações de Literacia Mediática (LM) da RTP e dos fornecedores de plataformas de partilha de vídeo registados na ERC e para a monitorização da evolução do campo da LM em Portugal.