Madeirense que perdeu casa no incêndio no Havai afirma que “não viraria as costas a Maui”

O madeirense Jon Moniz, que perdeu a casa no incêndio florestal na ilha de Maui, no Havai, esclarece, em declarações à Fox, que “não viraria as costas a Maui”.

“As pessoas não devem desistir de Maui. Já aconteceu em outros lugares, como o [furacão] Katrina ou em outros países. Vai demorar tempo, mas eu não viraria às costas a Maui, nem pensar”.

Vários locais e proprietários de negócios, que perderam tudo, encontram-se revoltados, pois acreditam que o incêndio, que deflagrou no passado dia 7, podia ser impedido.