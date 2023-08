Electricidade e comunicações cortadas no México devido à tempestade Hilary

Funcionários de várias instituições governamentais mexicanas estão a tentar restabelecer o fornecimento de eletricidade e comunicações interrompido pela chegada da tempestade Hilary, que atingiu hoje a Baixa Califórnia, no noroeste do país.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, revelou na sua conta da rede social X (antigo Twitter) que as autoridades estão a ajudar a população "principalmente nas localidades do município de Mulegé e nas ilhas", que são as zonas mais afetadas.

O chefe de Estado disse que as equipas do Ministério das Infraestruturas, Comunicações e Transportes e da Comissão Federal de Eletricidade estão a trabalhar para restabelecer as comunicações e o fornecimento de eletricidade, e que as Forças Armadas e a Marinha têm em curso planos de emergência para ajudar a população.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, a tempestade Hilary passou pela costa de Punta Eugenia, na Baixa Califórnia Sul, tendo depois atravessado as ilhas Natividad e Cedros, segundo o relatório mais recente do Serviço Meteorológico Nacional (SMN), citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A tempestade provocou fortes chuvas em especial nos estados do oeste e do norte do México, tendo as autoridades federais colocado sob alerta os estados da Baixa Califórnia e da Baixa Califórnia Sul.

A Hilary fez a sua primeira vítima mortal no sábado: um homem que viajava num veículo com a sua família no município de Mulegé, na Baixa Califórnia Sul, morreu ao ser arrastado quando tentava atravessar um riacho inundado pelas fortes chuvas.

Na atual temporada de furacões no Pacífico, formaram-se até agora sete ciclones: Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda e Greg, nenhum dos quais causou danos no México.

Segundo a Associated Press (AP),a tempestade tropical está agora ao largo da costa da península mexicana da Baixa Califórnia.

As cidades mexicanas de Ensenada e Tijuana estavam no caminho da tempestade tropical e os meteorologistas avisaram que, apesar do enfraquecimento, a tempestade continuava a ser traiçoeira.

Segundo os meteorologistas, a Hilary deverá entrar para a História como a primeira tempestade tropical a atingir a Baixa Califórnia em 84 anos, provocando inundações repentinas, deslizamentos de terras, tornados isolados, ventos fortes e cortes de eletricidade.

As autoridades emitiram um aviso de evacuação para a ilha de Santa Catalina, instando os residentes e visitantes a abandonarem o destino turístico a 37 quilómetros da costa.