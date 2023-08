Votar PS, a alternativa para mudar a Madeira

O PS da Madeira apresenta-se como a alternativa que os madeirenses precisam para melhorarem a sua qualidade de vida, sem que tenham de ser obrigados a emigrar em busca do futuro que a governação irresponsável de 47 anos do PSD lhes roubou.

O poder do voto que a democracia nos concedeu é o suficiente para dar uma oportunidade a um novo projeto de governação, assente numa outra visão estratégica, mais responsável na gestão dos bens públicos e na forma de investir o dinheiro dos nossos impostos, com outra dimensão de políticas estruturantes e exequíveis, mais próximas das pessoas, com as prioridades direcionadas para a resolução das reais necessidades dos madeirenses, assegurando à nossa terra um futuro sustentável.

Não basta falar nos cafés sobre a dura realidade em que vivemos, criticar entre amigos a falta de poder de compra, contestar e responsabilizar os outros por tudo o que está mal ou perder-se em lamentações sem agir com a força do voto. É urgente ter coragem para votar numa mudança e acreditar no projeto de desenvolvimento que o PS se compromete a implementar em prol de todos e de cada um.

Temos ideias e propostas para todas as áreas, com especial relevo para a redução de impostos – IRS e IVA – porque temos poder político e capacidade económica para o fazer. Assumimos de forma frontal o compromisso de executar na Região uma Agenda do Trabalho Digno, com valorização dos salários e melhores condições de trabalho, abrangendo desde os trabalhadores com salário mínimo até todos os outros com salários intermédios. Consideramos justo o aumento do Complemento Regional para Idosos para 100 euros mensais, que vamos implementar, assim como a reposição dos 2% de subsídio de insularidade para todos os funcionários públicos.

Com o PS, a habitação será uma prioridade. Connosco, haverá mais investimento do Orçamento da Região na construção de mais habitação, novos mecanismos de apoio a quem tem dificuldade em pagar rendas e prestações ao banco, privilegiando também um maior incentivo às cooperativas de habitação e a assinatura de contratos-programa com as autarquias para a construção de casas.

Na saúde, comprometemo-nos a, entre outras medidas, implementar os tempos máximos de resposta garantidos para resolver o problema das listas de espera, criar o provedor do doente, atribuir médico e enfermeiro de família a todos os madeirenses e reabrir os serviços de urgência de Santana e do Porto Moniz 24 hora por dia.

No campo da educação, garantiremos a gratuitidade dos manuais, transportes e alimentação na escolaridade obrigatória, o apoio de 3 milhões de euros por ano à UMa, o apoio de até 200 euros no alojamento aos alunos deslocados, a criação de um Pólo Universitário dedicado ao Turismo no Porto Santo, o fim das quotas na carreira dos professores e um novo modelo de formação profissional na Região.

Temos um projeto, um programa que valoriza todos os setores do nosso desenvolvimento, sendo que, além daqueles já referenciados, destacamos igualmente a juventude, o desporto, a economia, o ambiente, a cultura, a coesão territorial, o mar, a agricultura, as florestas, a modernização administrativa, a solidariedade, o desenvolvimento social, a igualdade e a cidadania.