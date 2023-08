Aumentou para 17 o número de mortos no naufrágio de domingo na RDCongo

O número de mortos no naufrágio no domingo de uma embarcação no rio Lukenie, no centro da República Democrática do Congo (RDCongo), subiu para 17, disse hoje o coordenador da organização Geração Consciente, Darius Nsay Ikwo.

O naufrágio ocorreu nas águas do Lukenie, um dos muitos afluentes do rio Congo, a apenas 20 metros do porto da cidade de Oshwe, de onde a embarcação partiu, na província de Mai-Ndombe.

"Foram encontrados mais seis corpos na localidade de Ilanga, situada a 30 quilómetros de Oshwe", detalhou à agência Efe, acrescentando que "a maior parte das vítimas são do Ministério da Saúde".

A embarcação transportava funcionários públicos que se dirigiam à cidade de Kutu para formação.

Segundo a fonte, estavam cerca de 300 pessoas a bordo.

"Ainda não sabemos a causa deste acidente. Não se trata de sobrecarga, porque o navio pode transportar mais de 300 pessoas", acrescentou Ikwo, lamentando as más condições de embarque.

O naufrágio de embarcações é frequente na RDCongo porque os rios e lagos são utilizados diariamente como meio de transporte, apesar de as embarcações precárias estarem frequentemente muito carregadas e de a sinalização ser quase inexistente.