Placas de indução Miele

Em 1899 entrou no mercado a marca alemã Miele. Desde essa altura, podemos encontrar nos produtos da marca um compromisso para ser sempre melhor - Immer Besser.

As placas de indução da Miele apresentam uma harmonia incrível entre a placa de indução e o exaustor com regulador automático, pois estes equipamentos oferecem muito mais do que uma placa de indução convencional. Equipadas com tecnologia avançada em toda a superfície oferecem um reconhecimento inteligente dos tachos, possuem, ainda, controlo inteligente e táctil, o que lhe concede flexibilidade na hora de cozinhar. Outro factor de peso, são os exaustores, que podem estar incluídos na placa ou ser embutidos na bancada da sua cozinha, isto resulta na desobstrução do espaço que se adequa a qualquer decoração. As placas de indução Miele oferecem qualidade e uma tecnologia à frente do seu tempo.

Visite a loja Raimundo Ramos e experimente estes e outros equipamentos disponíveis no Showroom. Miele | Immer Besser.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega Nº 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site!

Miele induction hobs

The German brand, Miele, was launched in 1899. Since then, we perceive their commitment to be better - Immer Besser - in their products.

Miele induction hobs are characterised by the incredible harmony between the induction hob and the self-regulating extractor fan. These appliances offer much more than a conventional induction hob since they are equipped with advanced technology across the surface; they provide pan detection. They also have tactile controls that ensure flexibility when cooking. Another relevant factor is the extractor hoods; these can be integrated into the hob or built into your kitchen worktop. This feature provides an unobstructed view to match any décor, alongside the quality and technology they offer, which is ahead of its time.

