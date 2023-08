São concertos intimistas sem recurso a grandes palcos, onde as bandas convidadas estão à altura do público num terraço junto ao mar.

Aberto entre as 16:00 e as 23:00, os snacks são servidos ao som da música até às 21:00. Se quer saber mais a programação mensal é dada a conhecer através das redes sociais, mas podemos garantir que, excepto às terças-feiras e domingos, terá sempre um concerto a partir das 20:30 cuja a entrada é livre, mas condicionada à capacidade do espaço.

Marque já na sua agenda e em Agosto não perca os Live Brisk, o duo Turn Around, os Big Double Blues; Amilcar; o Duo Inlay, Joana & Diana e ainda o Duo Light Ocean.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar

Piso -2

Caniço-de-Baixo