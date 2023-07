Chegada de 686 migrantes ao Reino Unido através do Canal da Mancha é recorde diário

Um total de 686 migrantes chegaram na sexta-feira ao Reino Unido através do Canal da Mancha, o que representa um recorde diário em 2023 para esta rota migratória, de acordo com dados oficiais citados pela agência EuropaPress.

O anterior máximo tinha sido observado em 11 de junho, com a chegada de 549 migrantes, segundo a agência, que cita números do Ministério do Interior britânico.

Com os números hoje conhecidos, em 2023 o número de migrantes que atravessaram o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido chegou aos 12.119, abaixo dos mais de 13 mil registados por esta altura em 2022.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, prometeu intensificar as operações no Canal da Mancha para deter os migrantes, em especial os que viajam a bordo de pequenas embarcações.