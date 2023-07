Nova explosão em vulcão no Peru lança cinzas a 3.600 metros de altura

O Instituto Geológico, Mineiro e Metalúrgico (Ingemmet) do Peru indicou hoje que uma nova explosão no vulcão Ubinas libertou cinzas a uma altura de 3.600 metros acima do topo da cratera, localizada no planalto sul do país.

A conta do Ingemmet na rede social Twitter mostra uma imagem das câmaras de monitorização do vulcão no momento exato da explosão de cinzas que se eleva acima da cratera, a poucos quilómetros das cidades mais próximas.

A governadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, disse que as explosões provocaram alarme e preocupação na população dos distritos vizinhos, que na quarta-feira foram declarados em estado de emergência pelo Governo central.

As autoridades regionais disseram ter recebido a recomendação de retirar cerca de 1.500 pessoas das suas casas, após o alerta laranja emitido devido à atividade eruptiva do vulcão.

A governadora regional acrescentou que há três distritos de Moquegua que não estão incluídos no estado de emergência, mas que as cinzas já chegaram às suas jurisdições e, por isso, devem ser incluídos, de forma a receber ajuda.

Gutiérrez anunciou que hoje a ministra dos Transportes, Paola Lazarte, chegará à área do vulcão, para uma reunião que visa analisar cenários para acelerar as medidas de prevenção e evacuação nos sete distritos declarados em situação de emergência por 60 dias.