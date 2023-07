Ex-gestora do Twitter descreve Elon Musk como lunático que incutiu clima de medo

Uma antiga gestora do Twitter, rede agora chamada X, revelou ontem na rede social a forma como o dono da empresa incutiu um clima de medo, manifestando surpresa com a vontade de Elon Musk em "reduzir tanta coisa a cinzas".

"Com dinheiro e tempo suficientes, talvez algo novo e inovador saia disso", sublinhou Esther Crawford, que apoiou publicamente o novo chefe nos quatro meses seguintes à aquisição da rede social por Musk.

Esta ex-diretora de desenvolvimento de produtos do Twitter ficou conhecida principalmente por ter partilhado uma foto publicada na rede social, em que era vista a dormir num saco-cama, no escritório, nos dias seguintes à aquisição da empresa, no final de outubro.

"A esquerda (...) chamou-me de bilionária lambe-botas, enquanto a direita me acusou de colocar a minha carreira à frente da minha família", frisou.

A 'arquiteta' do 'selo' pago de verificação de contas -- Blue - Esther Crawford trabalhou dia e noite com a sua equipa para lançar o produto no prazo estabelecido por Musk, dono também da Tesla e SpaceX.

Elon Musk demitiu-a no final de fevereiro, juntamente com dezenas de outros funcionários.

Antes, o novo dono do Twitter já tinha dispensado metade da equipa e pedido aos 'sobreviventes' que escolhessem entre entregar-se "totalmente, incondicionalmente" ou ir-se embora.

"Elon é estranhamente charmoso e muito engraçado", descreve Esther Crawford, acrescentando que "pode passar repentinamente do entusiasmo à raiva".

"As pessoas rapidamente começaram a ter medo" de falar com ele, explicou.

"Eu não tinha interesse em aumentar a cultura do medo ou estar com rodeios perto do Elon", frisou.

Esther Crawford disse estar preocupada com o facto de as pessoas próximas ao chefe tempestuoso serem "fanáticas no apoio inabalável a tudo o que diz".

"Viver numa bolha e estar no topo torna a pessoa ainda mais propensa a estar cercada de simpatizantes (...) que têm interesse em estar na sua órbita", vincou.

A ex-gestora do Twitter referiu também que os métodos de tomada de decisão de Elon Musk são baseados "essencialmente nos seus instintos", e não em dados ou conhecimento.

"Ele fazia sondagens no Twitter, pedia conselhos de produtos a um amigo ou mesmo ao seu biógrafo. Às vezes, parecia dar mais crédito a comentários casuais do que a profissionais que passaram a vida a resolver o problema em questão", acrescentou.

Criticando o 'antigo' Twitter, que "andava a passo de caracol, emaranhado em burocracia", Esther Crawford não comenta também as hipóteses de sucesso do novo "líder lunático e ousado", mas a quem "falta muito de empatia".

Elon Musk renomeou recentemente a plataforma como 'X' na esperança de a transformar numa aplicação completa, com mensagens ou pagamentos, como o WeChat na China.