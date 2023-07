Rede social Twitter já substituiu logótipo do pássaro azul por denominação "X"

Elon Musk, dono do Twitter, substituiu esta segunda-feira o logótipo do pássaro azul que identifica a rede social desde a sua criação em 2006 por um "X".

A mudança de 'design' já é visível na versão 'web' da rede social Twitter, mas ainda não aparece na versão para 'smartphones'.

O Twitter substituiu o logótipo, depois de Musk -- que comprou a plataforma em novembro passado por 44 mil milhões de dólares (39,662 mil milhões de euros) -- ter pedido aos seguidores que enviassem logótipos e ter dito que se fosse publicado "um logótipo X suficientemente bom" seria utilizado.

No domingo, o proprietário da Tesla e criador do programa espacial SpaceX postou um 'tweet' no seu perfil com um vídeo criado por um utilizador do Twitter chamado Sawyer Merritt e alterou a sua própria imagem do seu perfil para o novo logótipo X.

De acordo com o The Verge, o bilionário enviou um 'email' aos funcionários do Twitter, durante o fim de semana, informando-os de que a empresa se tornaria X e que era a última vez que enviava um 'email' a partir de um endereço do Twitter.

Em abril, o Twitter deixou de ser uma empresa independente após se ter fundido com a nova empresa X Corp.

Musk tem uma longa e estreita relação com a letra X -- X.com era o nome original do Paypal e está no nome da sua empresa SpaceX, bem como no nome de um dos modelos da Tesla, no nome da sua empresa de inteligência artificial xAI e até faz parte do nome da empresa do nome de um dos seus filhos, XÆ A-12.

Não é a primeira vez que o Twitter muda o seu logótipo desde que passou a fazer parte do império de Musk.

Em abril deste ano, o logótipo do pássaro desapareceu durante alguns dias para ser substituído pela imagem de um cão shiba inu japonês associado à criptomoeda Dogecoin, criada em 2013 como uma brincadeira.