Rússia lançou novo ataque contra infraestruturas em Odessa e Zaporijia

A Rússia lançou hoje, em plena luz do dia, o quinto ataque com mísseis contra Odessa desde terça-feira, o segundo em menos de 24 horas, provocando danos em infraestruturas num distrito desta região costeira do sul da Ucrânia.

"O objetivo foi (atingir) uma infraestrutura", disse o representante da administração militar da região de Odessa, Oleg Kiper, sem fornecer mais detalhes sobre as consequências do último ataque.

A Rússia atacou nas últimas noites, desde terça-feira, com mísseis e 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) instalações portuárias utilizadas para a exportação de cereais e outras infraestruturas da indústria agrícola ucraniana.

A Rússia utilizou mais de 70 mísseis e quase uma centena de 'drones' nos ataques contra a região de Odessa, segundo as agências internacionais.

Entretanto, um outro ataque contra uma infraestrutura ucraniana em Zaporijia, também no sul da Ucrânia, provocou a morte de quatro pessoas, disse o chefe da administração militar da zona, Yuri Malashko, num comunicado publicado na plataforma Telegram.

O ataque atingiu o distrito de Poloji, disse Malashko, que também não forneceu mais detalhes sobre os danos provocados.

Mesmo assim, a autoridade militar regional ucraniana referiu que as forças russas atacaram mais de sessenta vezes com peças de artilharia duas povoações de Zaporijia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

As informações fornecidas pelas partes sobre a situação nas frentes de batalha não podem ser confirmadas de forma imediata e independente.