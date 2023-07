Putin inaugura mega projecto de gás natural liquefeito Arctic LNG 2

O Presidente russo Vladimir Putin inaugurou hoje, em Murmansk, a primeira linha do Arctic LNG 2, um gigantesco projeto de gás natural liquefeito (GNL) no Ártico, do qual a francesa TotalEnergies se retirou em 2022.

"Solicito autorização para iniciar as operações de transporte no mar", indicou um operador durante a cerimónia de lançamento, transmitida pela televisão russa, noticiou a agência France-Presse (AFP).

"Permissão concedida", respondeu Putin, puxando a alavanca, ao lado do diretor da gigante do gás Novatek, Leonid Mikhelson.

Este projeto, estimado em 21.000 milhões de dólares, está localizado na Península de Gydan, a cerca de trinta quilómetros de uma primeira central gigante de GNL na Península de Yamal, que entrou em operação em 2017.

Espera-se que o projeto atinja uma capacidade de produção de 19,8 milhões de toneladas de GNL por ano, através de três linhas de produção, explorando o rico campo de gás da vizinha Utrenneye.

A francesa TotalEnergies tinha anunciado em 2022, após o início da ofensiva russa na Ucrânia, interromper o financiamento do Arctic LNG 2, do qual a Novatek detém 60% ao lado das chinesas CNPC e CNOOC e da japonesa Japan Arctic LNG.

O Arctic LNG 2 é um dos principais projetos na exploração planeada pela Rússia da "rota marítima do norte" que liga a Ásia à Europa.

Moscovo espera que esta rota do Ártico, viabilizada graças ao aquecimento global e ao degelo, possa no futuro competir com o Canal de Suez no comércio de hidrocarbonetos.