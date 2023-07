PSP está a articular com Governo Regional subsídio para polícias do 112 nos Açores

O Comando Regional da PSP garantiu hoje que está a articular com o Governo açoriano a extensão à região de um subsídio aos polícias que trabalham no Centro Operacional 112 dos Açores, depois de o sindicato ter criticado a situação.

"Por iniciativa da Polícia de Segurança Pública, através do Comando Regional da PSP dos Açores, está em curso um processo de articulação com o Governo Regional, visando a extensão desse subsídio aos profissionais da PSP que trabalham no Centro Operacional 112 dos Açores, à semelhança do continente", lê-se numa nota enviado à agência Lusa.

Num comunicado enviado à Lusa, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) denunciou que os agentes que trabalham no Centro Operacional 112 dos Açores "continuam sem receber subsídio pelo seu trabalho".

O sindicato adiantou que, numa reunião no dia 12, a secretária regional da Saúde e do Desporto dos Açores informou que o Governo Regional dos Açores teria enviado para a Direção Nacional da PSP, em fevereiro, "o processo para atribuição do subsídio a esses elementos".

A Associação Sindical disse ainda que solicitou ao diretor nacional da PSP informações sobre esse processo, tendo em conta a "intransigência do Comandante Regional dos Açores, que recusa dialogar com o sindicato mais representativo dos polícias".

"Esperamos que a Direção Nacional da PSP possa esclarecer todas as dúvidas em relação a este assunto e que o subsídio seja finalmente atribuído aos polícias dos Açores (à semelhança do que acontece no continente)", refere o mesmo sindicato.

Numa reposta por escrito enviada à Lusa, o comandante regional da PSP dos Açores, superintendente-chefe Luís Viana, refere que o valor deste subsídio para os polícias que trabalham no Centro Operacional 112 dos Açores "não está ainda estabelecido", já que o processo de "articulação" com o Governo Regional "está ainda a decorrer".

No continente, segundo esclarece a PSP nos Açores, "este subsídio não tem um valor único, mas é próximo dos 150 euros mensais".

Além disso, o subsídio "é financiado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", mas, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, esse subsídio "não é abonado" porque "o INEM não tem competências" nestes arquipélagos, explica.

O Comando Regional da PSP garante não ter conhecimento de "qualquer diferendo com nenhum dos 19 sindicatos da PSP", sobre este assunto.

"Este assunto está a ser tratado entre a PSP e o Governo Regional, sem qualquer interferência de nenhum dos sindicatos policiais", vinca ainda a PSP nos Açores.