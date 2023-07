Biden garante que apoio vai continuar e que declaração do G7 o confirma

O Presidente dos Estados Unidos defendeu hoje que a declaração conjunta do G7 sobre as garantias de segurança à Ucrânia existe para "deixar claro que o apoio vai perdurar" enquanto a Rússia continuar a invasão.

"O futuro da Ucrânia é na Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO], isso não é surpresa para nenhum de nós, espero que também não o seja para si", sustentou Joe Biden, apontando para o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em conferência de imprensa dos países do G7 no final de uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia, em Vilnius, na Lituânia.

"Não queremos que o processo [de adesão] acabe para fazermos compromissos a longo prazo. Esta é uma declaração conjunta para deixar claro que o nosso apoio vai perdurar", acrescentou o Presidente norte-americano, ladeado pelos restantes líderes do G7, Zelensky e Ursula von der Leyen, em representação da União Europeia.

Fazem parte do G7 os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Japão e Canadá.

Biden considerou que este compromisso "é uma declaração poderosa" que vai reforçar as capacidades de defesa em todos os domínios.