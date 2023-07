Euromilhões sai lá fora e apostador em Portugal conquista 2.º prémio

O jackopt de cerca de 73 milhões do Euromilhões saiu a dois apostadores no estrangeiro, sendo que cada um deles vai levar para casa 36.621.161,00 euros.

Neste concurso n.º 055/2023, o sorteio desta terça-feira, premiou um apostador em Portugal com o segundo prémio, sendo que outras duas pessoas no estrangeiro também foram contempladas com a quantia de 195.184,26 euros.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões A chave vencedora do sorteio número 055/2023 do Euromilhões desta terça-feira, 11 de Julho, a seguinte:

Existiram ainda seis terceiros prémios, no valor de 22.808,88 euros, sendo que nenhum saiu em Portugal.

O próximo sorteio acontece esta sexta-feira.