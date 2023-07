Sánchez anuncia envio de tropas espanholas para Eslováquia e Roménia

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que o país vai enviar soldados para a Eslováquia e reforçar o número de militares na Roménia.

"Espanha, como membro comprometido da NATO, vai anunciar hoje um empenhamento de forças e de soldados espanhóis na Eslováquia para reforçar a frente oriental, e também vamos reforçar com maior número de efetivos o nosso contingente na Roménia", anunciou Sánchez, à entrada da cimeira da Aliança Atlântica, que junta hoje e quarta-feira chefes de Estado e de Governo em Vílnius, capital da Lituânia.

O primeiro-ministro espanhol vincou que a Espanha continua solidária com a Ucrânia e lembrou as preocupações com o flanco sul da Aliança - à semelhança do primeiro-ministro português, António Costa - nomeadamente com o continente africano, como a presença de milícias terroristas.