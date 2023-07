EUA continuam a ponderar envio de bombas de fragmentação

Os EUA estão a ponderar o envio de munições de fragmentação para a Ucrânia, disse hoje o seu principal chefe militar.

O general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, adiantou que esta possibilidade tem estado a ser pensada "desde há muito".

Salientou que as tropas russas estão a usar estas bombas na campo de batalha no Ucrânia e que as forças ucranianas já receberam estas armas de outros aliados.

Milley acrescentou, durante uma intervenção no National Press Club, que as discussões prosseguem.

Estas bombas abrem no ar e libertam outras munições, que são dispersas em uma área grande, o que visa destruir vários alvos ao mesmo tempo.

Outro dos seus problemas é a elevada taxa de falha na explosão, cerca de 40%, segundo o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Os defensores da proibição destas bombas argumentam que matam indiscriminadamente e colocam a população civil em risco muito depois de terem sido disparadas.

Vários grupos têm chamado a atenção para o uso destas munições pelos militares russos na Ucrânia.