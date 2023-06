Estados Unidos e Reino Unido assinam acordo económico para impulsionar cooperação bilateral

Os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram hoje um pacto económico para impulsionar a cooperação bilateral, procurando contrariar a influência da China nas tensões no Indo-Pacífico, e reduzir a dependência da Rússia, envolvida na guerra na Ucrânia.

"A 'Declaração do Atlântico' estabelece um novo padrão para a cooperação económica, impulsionando as nossas economias para o futuro, para que possamos proteger o nosso povo, criar empregos e fazer crescer as nossas economias em conjunto", disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em comunicado.

A Casa Branca afirmou também em comunicado que o pacto irá "construir cadeias de abastecimento resilientes, diversificadas e seguras", bem como impulsionar a transição energética e o crescimento económico.

Especificamente, a "Declaração do Atlântico" inclui, entre outras questões, um novo acordo de proteção de dados e mecanismos para reduzir as barreiras comerciais entre os dois países. Estabelece também uma cooperação mais estreita entre as indústrias de defesa e um pacto comercial sobre minerais críticos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico reuniram-se em Washington para discutir, além dos desafios económicos comuns, uma série de questões, incluindo a guerra na Ucrânia.