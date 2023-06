Fotos ilustram arranque do ESCOLartes 2023 no Centro de Congressos da Madeira

A Secretaria Regional de Educação apresentou o ESCOLartes 2023, no Centro de Congressos da Madeira (Casino) - uma iniciativa que reúne o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo mais de duas centenas de alunos de várias escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Ontem, 290 alunos de várias escolas do ensino básico, dos concelhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos e apresentarão os seus projetos em palco, respetivamente, 'Os Segredos do mar' e 'Vozes que nos marca(RAM)'.

Participantes no espectáculo de ontem

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santa Cruz

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Caniço

Externato Santo Condestável

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Estreito de Câmara de Lobos

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche da Quinta Grande

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Jardim da Serra

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Marinheira

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Rancho e Caldeira

