Portugal e França vão aprofundar relação nos setores "cultural, educativo, universitário e científico"

O VI Encontro de Alto Nível entre Portugal e França terminou com a promessa da revisão do acordo de cooperação cultural, científica e técnica de 1970, maior intercâmbio científico, aposta nas línguas e cooperação no domínio do mar.

"Houve oportunidade para passar em revista alguns temas da atualidade, particularmente no que toca às questões da governação europeia, questões dos mercados de energia e da transição verde e digital. Foi extremamente oportuno porque nos permitiu a ambos identificar o leque bastante significativo de oportunidades que existem na intensificação deste relacionamento sempre bom, mas no quadro de mudanças muito rápidas", disse em Paris João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, aos jornalistas no final do encontro que decorreu no Palácio de Matignon.

O VI Encontro de Alto Nível entre Portugal e França levou esta noite à capital francesa o primeiro-ministro, António Costa, que jantou com a sua homóloga, Elisabeth Borne, mas nenhum dos dois falou no final do encontro à comunicação social. Até Paris viajaram também os ministros portugueses dos Negócios Estrangeiros, da Ciência e do Ensino Superior e da Educação, assim como o secretário de Estado do Mar.

Segundo comunicado enviado às redações pelos dois países, este encontro serviu para os Governos francês e português continuarem a reforçar a relação bilateral, apostando especialmente na cooperação científica.

"Os dois Primeiros-Ministros concordaram com o princípio de rever o acordo de cooperação cultural, científica e técnica de 12 de junho de 1970, tendo em conta o objetivo de intensificar a cooperação bilateral existente entre os dois países nos domínios cultural, educativo, universitário e científico", pode ler-se no comunicado.

Um dos momentos altos desta relação renovada será a realização em 2024 de uma Temporada Cruzada entre os dois países dedicada inteiramente à ciência, com Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a garantir que até ao final do ano a organização deste evento estará concluída.

"É um tema que estamos a trabalhar e esperamos que até ao final deste ano se tenha um plano bem definido para se aplicar para o ano. Estamos também a trabalhar em seis acordos, em áreas prioritárias como o mar", indicou a ministra.

Já na área das línguas, os dois Governos acordaram em convergir "em torno da necessidade de continuar a apoiar o ensino da língua francesa em Portugal e de dinamizar o ensino da língua portuguesa em França", com o ministro da Educação, João Costa a dar conta dos progresso desta noite.

"Tivemos oportunidade assinalar alguns constrangimentos que ainda estão a ser identificados de dificuldades de recrutamento de professores de português aqui em França e combinámos fazer uma sinalização de todos os casos em que as nossas comunidades reportam que não estão a ter acesso ao ensino da língua", declarou o ministro.

O VII Encontro de Alto Nível entre Portugal e França está agendado para Portugal em 2025.