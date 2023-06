O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, encontrou-se, hoje, com o Papa Francisco, durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Tive a oportunidade de transmitir a Sua Santidade os agradecimentos dos órgãos de Governo próprio da Região, pelo trabalho que a Igreja Católica tem feito pelas nossas ilhas ao longo de 600 anos, sobretudo nos domínios da saúde, da educação e da cultura”.

José Manuel Rodrigues formulou votos para que “essas relações históricas e seculares se possam manter e reforçar”.

O presidente do Parlamento madeirense ofereceu ao Santo Padre um conjunto de paramentos litúrgicas bordados com bordado Madeira, o que foi do agrado do Papa Francisco, que me disse até Lisboa até às Jornadas Mundiais da Juventude”, revelou José Manuel Rodrigues, no final da audiência com o Papa Francisco.

Na audiência geral realizada na Praça de São Pedro, continuou o “ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico, que promove a reflexão sobre” de algumas figuras exemplares de homens e mulheres, que deram a sua vida pelo Evangelho.

“Hoje vamos buscar à Oceânia o testemunho extraordinário de Santa Mary Mackillop, fundadora das Irmãs de São José do Sagrado Coração. A sua obra corresponde ao projeto, que Deus tinha para ela: dar visibilidade a um aspeto do Evangelho num determinado momento da história. Santa Mary Mackillop, atenta aos sinais dos tempos, compreendeu que o modo melhor de evangelizar o seu mundo passava pela educação dos jovens, principalmente dos jovens pobres que habitavam em periferias onde mais ninguém queria ou podia ir”, referiu o Chefe do Estado do Vaticano.

“A 19 de março de 1866, dia de São José, abriu a primeira escola num pequeno subúrbio de Penola no Sul da Austrália. Seguiram-se, depois, muitas outras, nas quais os professores eram convidados a acompanhar e encorajar os estudantes rumo a um desenvolvimento integral da sua pessoa, isto é, sem esquecer a dimensão espiritual. Na verdade, a amizade com Jesus dilata os corações e torna a vida mais humana. E isto mesmo pode comprovar-se no acolhimento que a própria Mary Mackillop dispensava às crianças e aos idosos abandonados, ainda que tal atividade lhe custasse inúmeras canseiras e dificuldades económicas. O seu segredo foi sempre a fé na Divina Providência: era em Deus que ela encontrava tranquilidade, readquiria o entusiasmo e reavivava a alegria”, salientou o Papa Francisco neste olhar que enfatiza o trabalho da Igreja Católica ao longo da história.