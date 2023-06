Oito rebeldes mortos em bombardeamento russo de quartel no norte da Síria

Pelo menos oito elementos da Organização de Libertação do Levante foram hoje mortos numa série de bombardeamentos da aviação russa de um quartel rebelde na província de Idlib, no norte da Síria, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A Rússia, aliada do Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, lançou sete ataques aéreos a um quartel-general da aliança islâmica situado na zona de Khabal al-Zawiya, segundo um comunicado daquela organização não-governamental com sede no Reino Unido e uma ampla rede de colaboradores no terreno.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) referiu que a ação causou a morte de oito combatentes "da Divisão Hamza, que pertence à Organização de Libertação do Levante", e infligiu ferimentos de diversos graus de gravidade num número indeterminado deles.

A província de Idlib é considerada o último bastião da oposição na Síria, e boa parte dela é controlada pela Organização de Libertação do Levante, à qual a Divisão Hamza se aliou em outubro passado, depois de se ver envolvida em fortes confrontos internos com outras fações pró-turcas do seu antigo grupo.

Este foi o segundo grande ataque perpetrado pela aviação russa à província de Idlib em menos de três dias, depois de, no passado domingo, 13 pessoas terem sido mortas, metade das quais civis, noutra ação, na localidade de Khisr al-Shughur.

O OSDH alertou de que esta região tem sido palco de uma "grande escalada" na última semana, na qual contabilizou vários ataques terrestres e bombardeamentos por parte dos diferentes atores na guerra civil em curso há 12 anos.

De acordo com o seu testemunho, com os bombardeamentos de hoje em Khabal al-Zawiya, registou-se, desde dia 21 de junho, um total de 36 mortes, 22 das quais de civis e 13 de combatentes das diversas fações armadas que operam no noroeste da Síria,