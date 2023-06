José Luís Carneiro elogia exemplo de integração dos portugueses radicados na Venezuela

O ministro da Administração Interna português, José Luís Carneiro, voltou a elogiar o exemplo de integração dos portugueses radicados na Venezuela, uma comunidade que ganhou o respeito e consideração das autoridades do país de acolhimento.

"Estamos perante uma das comunidades que melhor espelha e representa a diversidade da afirmação de Portugal (...) A comunidade portuguesa na Venezuela, além de ser numerosa, integrou-se muito bem na cultura de acolhimento, tem o respeito e merece a consideração das autoridades locais", disse à Lusa, na segunda-feira.

José Luís Carneiro falava no final de uma visita de cinco dias à Venezuela, por ocasião das comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, que partilhou com conterrâneos nas cidades de Caracas, Valência e Los Teques.

Para o responsável, os portugueses expressam "essa boa integração na língua, na cultura, na capacidade de empreender e contribuir para o desenvolvimento" local.

"Há setores da economia em que a comunidade portuguesa representa mesmo mais de 50% da atividade", como na distribuição alimentar, na panificação, na construção civil, na metalomecânica e na indústria da hotelaria, frisou.

José Luís Carneiro voltou a sublinhar ter sentido "uma esperança que se reabriu" sobre o futuro da comunidade e do país de acolhimento, esperando que se confirme em estabilização económica e social, no entendimento e no diálogo político.

O ministro indicou ter visitado os serviços da embaixada de Portugal, os consulados gerais e honorários e visto "in loco" a qualidade do trabalho desenvolvido, adiantando que "muito em breve chegará uma nova cônsul-geral designada" para o consulado-geral de Valência.

"Há uma continuidade nas opções de política para apoiar a comunidade portuguesa na Venezuela, que se traduz no reconhecimento, no respeito e no apoio a uma comunidade que é muito expressiva dos interesses de Portugal e na defesa dos valores de Portugal aqui", disse.

José Luís Carneiro vincou o salto qualitativo e quantitativo dado no ensino local da língua portuguesa que tem agora 9.500 alunos, e elogiou o projeto de atenção e reinserção social de atenção a carenciados e a cidadãos com problemas de toxicodependência, desenvolvido pelo luso-venezuelano Francisco Soares e a organização não-governamental Regala Una Sonrisa.

"A visita não poderia terminar de melhor forma, que não esta, a de encontrarmos projetos que nos fazem acreditar que não é por cairmos que não nos podemos levantar", disse, lembrando que a comunidade portuguesa local "tem tido momentos muito difíceis, muito complexos, mas em todos conseguiu encontrar as forças para se reerguer, triunfar e vencer essas dificuldades e complexidades".

O ministro deixou ainda uma palavra de reconhecimento e de gratidão ao movimento associativo da comunidade portuguesa na Venezuela por ser "uma das melhores expressões da capacidade para empreender socialmente, para demonstrar o valor da fraternidade".

"E, mais uma vez, uma palavra de felicitações ao Centro Português de Caracas pelos seus 65 anos de história", disse José Luís Carneiro, por ser "do melhor que há no empreendimento associativo português na diáspora".