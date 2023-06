Comissão quer mais jovens nas celebrações do Dia da Madeira na Venezuela

A Comissão Pró-Celebração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses na Venezuela elegeu uma nova junta de direção que definiu como objetivos principais integrar os jovens nas celebrações.

"Envolver os jovens lusodescendentes nas comemorações do Dia da Madeira, para que sintam o orgulho de ter, com eles, as suas raízes e nos permitam fortalecer a nossa cultura e poder realizar as comemorações ao nível que os madeirenses na Venezuela merecem", explica a Comissão num comunicado enviado à Agência Lusa.

O documento, sublinha que a Comissão tem como "objetivo fundamental continuar a exaltar a comunidade madeirense radicada na Venezuela" e que o novo "comité executivo" está empenhado em "divulgar amplamente os valores culturais e artísticos da RAM", dedicando "os seus esforços à valorização dos nobres valores do seu povo, ao enriquecimento cultural de todas as gentes daquela origem e seus descendentes".

Também em "proporcionar encontros e trocas para, na mais alta expressão, divulgar a vida e obra dos madeirenses e portugueses em geral, de forma a enaltecê-los e a criar um espaço digno da sua verdadeira dimensão".

As celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira em Caracas, vão começar a 29 de Junho de 2023 com um concerto da Orquestra Sinfónica da Venezuela, acompanhada pela cantora Gabriela Cabral e com o diretor convidado Alfonso Lopez Chollet, no Centro Português.

Em 1 de julho, no Dia da Madeira, além do tradicional içar de bandeiras da Venezuela, Portugal e da Madeira, será feita uma oferenda floral a Luís Vaz de Camões e ao Libertador Simón Bolívar e uma missa solene de ação de graças na Capela de Nossa Senhora de Fátima.

O ato central das celebrações contará com a presença do diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa da Madeira, Rui Abreu, do embaixador de Portugal na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, e com palavras do novo presidente da Comissão, Wilder da Silva Barreto.

Será ainda entregue o reconhecimento "Madeirense ilustre", a um cidadão que se destacou na promoção e valores da cultura lusitana local.

As celebrações encerram com um jantar de confraternização um concerto do músico madeirense Miro Freitas e a sua banda, e do grupo San Luís.

O novo "comité executivo" da Comissão Pró-Celebração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses na Venezuela é presidido por Wilder da Silva Barreto.

Dele fazem parte ainda Gil Énio Andrade (vice-presidente), os secretários Jhonatan José Rodrigues da Silva e Juan Ricardo Ferreira, os tesoureiros Juan Miguel Rodrigues Fernandes e José Manuel de Sousa Teixeira e os vogais Olga Nieves Ferreira de Carvalho, Nelson Nunes de Sousa e Nelson Federico Cova de Gouveia.

A Comissão está ainda composto por Fernando Ludgero da Silva, Agostinho Gomes Lucas, Manuel Leandro Figueira Camacho, Maria Cremilda de Abreu de Andrade, Alcindo Bareu, José Luís Ferreira, Paulo de Sousa Aljustrel, Andrés Felipe da Silva Macedo, Hamilton Lino Gomes e Jean Carlos de Andrade Abreu.

Também Keiter Figueira, Óscar Alexis de Sousa Garcês, José Carlos da Silva, Lucy Pita, Daniel Ferreira, Avelino Abreu, Isabel Ferreira, José Rodrigues, Silvino Cova, Alexandre Cova, Orlando Macedo e Anibal Ferreira.