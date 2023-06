Governo dos EUA quer restaurar regras de protecção de plantas e animais

A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, quer o restauro das regras de proteção de plantas e animais, revertendo as mudanças feitas durante o governo anterior que enfraqueceram a Lei das Espécies Ameaçadas.

Os detalhes sobre as regras propostas, cuja realização pode levar um ano, foram obtidas pela The Associated Press antes da sua divulgação pública.

O Serviço da Vida Selvagem e Pesca adiantou que vai restaurar a legislação, velha de décadas, que obriga a uma proteção generalizada das espécies classificadas como ameaçadas.

Esta proteção foi abandonada em 2019, como parte de um conjunto de mudanças na aplicação da lei para a proteção das espécies, que foi incentivado pelas empresas, mesmo que a extinção das espécies esteja a acelerar globalmente, devido à perda de 'habitats' e outras pressões.

Os dirigentes deste serviço acrescentaram que vai deixar de ser considerado o impacto económico quando se decidir se os animais e as plantas precisam de proteção.

Acresce que as regras vão facilitar a designação de áreas como críticas para a sobrevivência das espécies, mesmo que estas tenham deixado de ser lá referenciadas.

Isto pode ajudar a recuperação de peixes e mexilhões de água fresca no Sudoeste, onde os animais aquáticos estão ausentes de vastas áreas onde a sua presença era tradicional, disse o subdiretor do Serviço, Gary Frazer.

Na sua opinião, a proposta vai restaurar proteções "básicas" para que as espécies não sejam pressionadas para a extinção.